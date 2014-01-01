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Мажор (сериал, 2014) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн

2014, Мажор. Сезон 1. Серия 9
Драма18+

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О сериале

Сын влиятельного человека, типичный мажор-бездельник, тратит отцовские денежки на развлечения, но после одного скандального происшествия отец отправляет непутевого наследника работать в полицию.

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Страна
Россия
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
53 мин / 00:53

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Мажор»