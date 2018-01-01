Мажор (сериал, 2014) сезон 1 смотреть онлайн
9.72014, Мажор. Сезон 1 12 серий
Драма18+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Рейтинг
8.2 КиноПоиск
7.6 IMDb
- Режиссёр
Константин
Статский
- НБРежиссёр
Николай
Булыгин
- МПРежиссёр
Максим
Полинский
- Режиссёр
Игорь
Твердохлебов
- Актёр
Павел
Прилучный
- Актриса
Карина
Разумовская
- ДШАктёр
Дмитрий
Шевченко
- Актёр
Александр
Обласов
- Актёр
Денис
Шведов
- Актёр
Никита
Панфилов
- Актёр
Александр
Дьяченко
- Актёр
Игорь
Жижикин
- Актриса
Любовь
Аксёнова
- Актриса
Виталия
Корниенко
- АЩСценарист
Александр
Щербаков
- СКСценарист
Сергей
Калужанов
- Сценарист
Олег
Маловичко
- Продюсер
Александр
Цекало
- ИСПродюсер
Иван
Самохвалов
- Продюсер
Руслан
Сорокин
- НБПродюсер
Николай
Булыгин
- ВШХудожник
Вадим
Шинкарёв
- НДХудожница
Надин
Дей
- УХОператор
Улугбек
Хамраев
- ЯБОператор
Яков
Башта
- Композитор
Павел
Есенин
- РОКомпозитор
Райан
Оттер