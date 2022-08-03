Марафон для трех граций. Серия 4
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Марафон для трех граций
1-й сезон
4-я серия

Марафон для трех граций (сериал, 2015) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

8.92015, Марафон для трех граций. Серия 4
Детектив, Комедия18+
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Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Встретившись в кафе, подруги обращают внимание на странную пару за соседним столом: женщина тайно передает мужчине конверт. А несколько минут спустя они видят в туалете на полу того самого мужчину застреленным. И теперь нашим девушкам больше ничего не остается, кроме как самим расследовать это дело, пока Катю не посадили за убийство.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Детектив
Время
43 мин / 00:43

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
5.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Марафон для трех граций»