Марафон для трех граций (сериал, 2015) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Сюжет

Встретившись в кафе, подруги обращают внимание на странную пару за соседним столом: женщина тайно передает мужчине конверт. А несколько минут спустя они видят в туалете на полу того самого мужчину застреленным. И теперь нашим девушкам больше ничего не остается, кроме как самим расследовать это дело, пока Катю не посадили за убийство.



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