Марафон для трех граций. Серия 3
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Марафон для трех граций (сериал, 2015) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

2015, Марафон для трех граций. Серия 3
Детективы, Комедии18+

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Сюжет

Встретившись в кафе, подруги обращают внимание на странную пару за соседним столом: женщина тайно передает мужчине конверт. А несколько минут спустя они видят в туалете на полу того самого мужчину застреленным. И теперь нашим девушкам больше ничего не остается, кроме как самим расследовать это дело, пока Катю не посадили за убийство.

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Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Марафон для трех граций»

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