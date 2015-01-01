Марафон для трех граций. Серия 2
Wink
Сериалы
Марафон для трех граций
1-й сезон
2-я серия

Марафон для трех граций (сериал, 2015) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

9.22015, Марафон для трех граций. Серия 2
Детектив, Комедия18+
Серия в подписке «КиноVIP + viju»

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Встретившись в кафе, подруги обращают внимание на странную пару за соседним столом: женщина тайно передает мужчине конверт. А несколько минут спустя они видят в туалете на полу того самого мужчину застреленным. И теперь нашим девушкам больше ничего не остается, кроме как самим расследовать это дело, пока Катю не посадили за убийство.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Детектив
Время
45 мин / 00:45

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Марафон для трех граций»