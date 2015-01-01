Марафон для трех граций (сериал, 2015) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
9.22015, Марафон для трех граций. Серия 2
Детектив, Комедия18+
Встретившись в кафе, подруги обращают внимание на странную пару за соседним столом: женщина тайно передает мужчине конверт. А несколько минут спустя они видят в туалете на полу того самого мужчину застреленным. И теперь нашим девушкам больше ничего не остается, кроме как самим расследовать это дело, пока Катю не посадили за убийство.
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.1 IMDb
- АПРежиссёр
Алексей
Праздников
- Актриса
Алла
Юганова
- ЕКАктриса
Екатерина
Копанова
- Актриса
Юлия
Такшина
- Актёр
Александр
Макогон
- ОКАктриса
Ольга
Красковская
- Актёр
Нодар
Джанелидзе
- ОААктёр
Олег
Алмазов
- ОСАктриса
Ольга
Сухорукова
- АЧАктёр
Андрей
Чуманов
- Актёр
Геннадий
Смирнов
- ДЕСценарист
Денис
Елеонский
- НАСценарист
Наталья
Александрова
- Продюсер
Родион
Павлючик
- ИМПродюсер
Игорь
Марин
- ЕГПродюсер
Евгений
Григорьев
- ОППродюсер
Ольга
Полесицкая
- СКОператор
Степан
Коваленко
- ВЦКомпозитор
Валерий
Царьков