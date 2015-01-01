Марафон для трех граций (сериал, 2015) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Встретившись в кафе, подруги обращают внимание на странную пару за соседним столом: женщина тайно передает мужчине конверт. А несколько минут спустя они видят в туалете на полу того самого мужчину застреленным. И теперь нашим девушкам больше ничего не остается, кроме как самим расследовать это дело, пока Катю не посадили за убийство.

