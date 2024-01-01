Макс и Гусь (сериал, 2024) сезон 2 серия 4 смотреть онлайн

Макс и Гусь. Сезон 2. Серия 4
Макс и Гусь
Макс и Гусь. Кореша
4-я серия
8.62024, Макс и Гусь. Сезон 2. Серия 4
Комедия, Криминал18+
Сериал «Макс и Гусь» — спин-офф о начале пути основного антагониста третьего сезона сериала «Зема» Макса, под контролем у которого находится почти вся Пенза. К актерскому составу присоединился Павел Прилучный, который появится в образе хозяина боксерского клуба и товарища главного героя.

Когда-то Макс был заурядным каппером и советовал своим клиентам, на кого ставить деньги в спорте. Но однажды задуманная им афера идет не по плану, так что ему приходится работать на серьезного пензенского авторитета Анальгина, чтобы закрыть долг. Помогают ему в этом друзья Гусь и Серж. Со временем поручения Анальгина становятся все более пугающими, и герои уже не уверены, готовы ли они дальше идти на все новые и новые преступления. То, что случится дальше, приведет к ссоре когда-то неразлучных друзей.

Помимо Прилучного в сериале вы увидите Никиту Кологривого, Владимира Карпука, Настасью Самбурскую и Владимира Епифанцева. Никита Кологривый также выступил продюсером криминальной комедии наряду с Андреем Шишкановым, Дмитрием Щербановым, Антоном Володькиным и другими. Над сценарием работали Денис Павлов, Тимур Левченко и Вадим Валиуллин. Увлекательный сериал «Макс и Гусь смотреть онлайн в хорошем качестве можно на сервисе Wink.

Сериал Макс и Гусь 2 сезон 4 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Криминал
Качество
Full HD
Время
30 мин / 00:30

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.5 IMDb

