Макс и Гусь (сериал, 2024) сезон 2 серия 3 смотреть онлайн

Сериал «Макс и Гусь» — спин-офф о начале пути основного антагониста третьего сезона сериала «Зема» Макса, под контролем у которого находится почти вся Пенза. К актерскому составу присоединился Павел Прилучный, который появится в образе хозяина боксерского клуба и товарища главного героя.



Когда-то Макс был заурядным каппером и советовал своим клиентам, на кого ставить деньги в спорте. Но однажды задуманная им афера идет не по плану, так что ему приходится работать на серьезного пензенского авторитета Анальгина, чтобы закрыть долг. Помогают ему в этом друзья Гусь и Серж. Со временем поручения Анальгина становятся все более пугающими, и герои уже не уверены, готовы ли они дальше идти на все новые и новые преступления. То, что случится дальше, приведет к ссоре когда-то неразлучных друзей.



Помимо Прилучного в сериале вы увидите Никиту Кологривого, Владимира Карпука, Настасью Самбурскую и Владимира Епифанцева. Никита Кологривый также выступил продюсером криминальной комедии наряду с Андреем Шишкановым, Дмитрием Щербановым, Антоном Володькиным и другими. Над сценарием работали Денис Павлов, Тимур Левченко и Вадим Валиуллин. Увлекательный сериал «Макс и Гусь смотреть онлайн в хорошем качестве можно на сервисе Wink.



Сериал Макс и Гусь 2 сезон 3 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.