Карпов. Сезон 3. Серия 8
Wink
Сериалы
Карпов
3-й сезон
8-я серия
2014, Карпов. Сезон 3. Серия 8
Драма, Криминал18+
Серия в подписке «PREMIER»

Карпов (сериал, 2014) сезон 3 серия 8 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон3-й сезон

О сериале

В третьей части сериала полюбившиеся зрителю герои объявят войну банде торговцев детьми и их клиентам-педофилам. Карпов и его компания примут решение расправиться с торговцами детьми «по-тихому», каждый раз маскируя их гибель под несчастный случай. Но, между тем, бывшие менты прекрасно понимают: истребить преступников до конца невозможно. И на их место непременно придут новые.

Страна
Россия
Жанр
Криминал, Драма
Время
46 мин / 00:46

Рейтинг

8.4 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Карпов»