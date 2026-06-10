Карпов. Сезон 3. Серия 22
Wink
Сериалы
Карпов
3-й сезон
22-я серия
9.42014, Карпов. Сезон 3. Серия 22
Драма, Криминал18+
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Карпов (сериал, 2014) сезон 3 серия 22 смотреть онлайн

Сезоны и серии

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О сериале

После отмены лекарств Карпов продолжает бороться со злодеями вместе с единомышленниками. Удастся ли опальному менту стать хорошим человеком, расскажет «Карпов». 3 сезон криминальной драмы доступен на Wink.

В начале третьего сезона истории о бывшем подполковнике с темным прошлым медицинская комиссия психиатрической клиники решает прекратить его амбулаторное лечение. Карпов хочет использовать этот шанс, чтобы начать новую жизнь, но его атакуют навязчивые журналисты, а его команда находит улики, указывающие на систематическую торговлю воспитанниками сгоревшего детского приюта. Теперь Карпов и его команда пытаются вычислить злодеев и их сообщников, параллельно решая личные проблемы. Самому Карпову предстоит встреча с отцом, попытка построить собственный бизнес и мысли о семье.

Сможет ли он выбраться из ловушки, вы узнаете, если будете смотреть «Карпов», 3 сезон которого можно найти на Wink.

Страна
Россия
Жанр
Криминал, Драма
Время
45 мин / 00:45

Рейтинг

8.4 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Карпов»