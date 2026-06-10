Карпов (сериал, 2014) сезон 3 серия 2 смотреть онлайн
- 18+44 мин
Карпов
Сезон 3 Серия 1
- 18+44 мин
Карпов
Сезон 3 Серия 2
- 18+43 мин
Карпов
Сезон 3 Серия 3
- 18+43 мин
Карпов
Сезон 3 Серия 4
- 18+46 мин
Карпов
Сезон 3 Серия 5
- 18+44 мин
Карпов
Сезон 3 Серия 6
- 18+47 мин
Карпов
Сезон 3 Серия 7
- 18+47 мин
Карпов
Сезон 3 Серия 8
- 18+46 мин
Карпов
Сезон 3 Серия 9
- 18+46 мин
Карпов
Сезон 3 Серия 10
- 18+45 мин
Карпов
Сезон 3 Серия 11
- 18+47 мин
Карпов
Сезон 3 Серия 12
- 18+44 мин
Карпов
Сезон 3 Серия 13
- 18+44 мин
Карпов
Сезон 3 Серия 14
- 18+44 мин
Карпов
Сезон 3 Серия 15
- 18+47 мин
Карпов
Сезон 3 Серия 16
- 18+46 мин
Карпов
Сезон 3 Серия 17
- 18+46 мин
Карпов
Сезон 3 Серия 18
- 18+46 мин
Карпов
Сезон 3 Серия 19
- 18+46 мин
Карпов
Сезон 3 Серия 20
- 18+46 мин
Карпов
Сезон 3 Серия 21
- 18+46 мин
Карпов
Сезон 3 Серия 22
- 18+45 мин
Карпов
Сезон 3 Серия 23
- 18+48 мин
Карпов
Сезон 3 Серия 24
- 18+43 мин
Карпов
Сезон 3 Серия 25
- 18+47 мин
Карпов
Сезон 3 Серия 26
- 18+46 мин
Карпов
Сезон 3 Серия 27
- 18+46 мин
Карпов
Сезон 3 Серия 28
- 18+46 мин
Карпов
Сезон 3 Серия 29
- 18+46 мин
Карпов
Сезон 3 Серия 30
- 18+44 мин
Карпов
Сезон 3 Серия 31
- 18+48 мин
Карпов
Сезон 3 Серия 32
О сериале
После отмены лекарств Карпов продолжает бороться со злодеями вместе с единомышленниками. Удастся ли опальному менту стать хорошим человеком, расскажет «Карпов». 3 сезон криминальной драмы доступен на Wink.
В начале третьего сезона истории о бывшем подполковнике с темным прошлым медицинская комиссия психиатрической клиники решает прекратить его амбулаторное лечение. Карпов хочет использовать этот шанс, чтобы начать новую жизнь, но его атакуют навязчивые журналисты, а его команда находит улики, указывающие на систематическую торговлю воспитанниками сгоревшего детского приюта. Теперь Карпов и его команда пытаются вычислить злодеев и их сообщников, параллельно решая личные проблемы. Самому Карпову предстоит встреча с отцом, попытка построить собственный бизнес и мысли о семье.
Сможет ли он выбраться из ловушки, вы узнаете, если будете смотреть «Карпов», 3 сезон которого можно найти на Wink.
Рейтинг
- ИРРежиссёр
Игорь
Ромащенко
- ИЩРежиссёр
Иван
Щёголев
- Актёр
Владислав
Котлярский
- СРАктёр
Степан
Рожнов
- Актриса
Юлия
Майборода
- МЩАктёр
Максим
Щеголев
- Актёр
Николай
Козак
- Актриса
Анна
Михайловская
- ДБАктёр
Дмитрий
Блажко
- Актриса
Виктория
Тарасова
- Актёр
Дмитрий
Мазуров
- СКАктёр
Сергей
Карленков
- МСАктёр
Михаил
Скачков
- ЮСАктриса
Юлиания
Селиванова
- АБАктёр
Артём
Барсуков
- АСАктёр
Александр
Сергеев
- ВМАктёр
Виктор
Мютников
- Сценарист
Илья
Куликов
- ВБСценарист
Владимир
Батрамеев
- АЛСценарист
Андрей
Лариков
- Продюсер
Ефим
Любинский
- ЕРХудожница
Евгения
Рублина
- СВОператор
Сергей
Вальцов
- АШКомпозитор
Алексей
Шелыгин