В третьей части сериала полюбившиеся зрителю герои объявят войну банде торговцев детьми и их клиентам-педофилам. Карпов и его компания примут решение расправиться с торговцами детьми «по-тихому», каждый раз маскируя их гибель под несчастный случай. Но, между тем, бывшие менты прекрасно понимают: истребить преступников до конца невозможно. И на их место непременно придут новые.

