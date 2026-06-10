2014, Карпов. Сезон 3. Серия 27
Драма, Криминал18+
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Карпов (сериал, 2014) сезон 3 серия 27 смотреть онлайн
О сериале
В третьей части сериала полюбившиеся зрителю герои объявят войну банде торговцев детьми и их клиентам-педофилам. Карпов и его компания примут решение расправиться с торговцами детьми «по-тихому», каждый раз маскируя их гибель под несчастный случай. Но, между тем, бывшие менты прекрасно понимают: истребить преступников до конца невозможно. И на их место непременно придут новые.
Рейтинг
8.4 КиноПоиск
6.8 IMDb
- ИРРежиссёр
Игорь
Ромащенко
- ИЩРежиссёр
Иван
Щёголев
- Актёр
Владислав
Котлярский
- СРАктёр
Степан
Рожнов
- Актриса
Юлия
Майборода
- МЩАктёр
Максим
Щеголев
- Актёр
Николай
Козак
- Актриса
Анна
Михайловская
- ДБАктёр
Дмитрий
Блажко
- Актриса
Виктория
Тарасова
- Актёр
Дмитрий
Мазуров
- СКАктёр
Сергей
Карленков
- МСАктёр
Михаил
Скачков
- ЮСАктриса
Юлиания
Селиванова
- АБАктёр
Артём
Барсуков
- АСАктёр
Александр
Сергеев
- ВМАктёр
Виктор
Мютников
- Сценарист
Илья
Куликов
- ВБСценарист
Владимир
Батрамеев
- АЛСценарист
Андрей
Лариков
- Продюсер
Ефим
Любинский
- ЕРХудожница
Евгения
Рублина
- СВОператор
Сергей
Вальцов
- АШКомпозитор
Алексей
Шелыгин