Ивановы-Ивановы (сериал, 2017) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

2017, Ивановы-Ивановы. Сезон 1. Серия 7
О сериале

Малообеспеченные супруги Ивановы узнают, что их 16-летний сын — на самом деле отпрыск богачей Ивановых, которые в свою очередь воспитывают в роскоши ребенка бедняков. Виной всему ошибка работников роддома, всплывшая спустя годы. Как поступят связанные судьбой, но такие разные однофамильцы?

Россия
Комедия
24 мин / 00:24

7.7 КиноПоиск
6.6 IMDb

