Ивановы-Ивановы (сериал, 2017) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

Малообеспеченные супруги Ивановы узнают, что их 16-летний сын — на самом деле отпрыск богачей Ивановых, которые в свою очередь воспитывают в роскоши ребенка бедняков. Виной всему ошибка работников роддома, всплывшая спустя годы. Как поступят связанные судьбой, но такие разные однофамильцы?



