Инспектор Гаврилов (Сериал 2025) сезон 2 серия 7 смотреть онлайн

Сюжет

Продолжение сериала «Инспектор Гаврилов» (2 сезон) рассказывает историю бывшего преступника Саши Медного, который, выдав себя за майора полиции в городе Усть-Шахтинск, вжился в роль и даже завел семью и обрел уважение окружающих. Однако его спокойная жизнь оказывается под угрозой, когда приходит известие о гибели настоящ�его Гаврилова.



На место происшествия прибывает следователь из Москвы и незамедлительно начинает расследование. Саша понимает, что его прошлое может всплыть, и пытается направить следствие по ложному пути. Он балансирует между желанием сохранить свою новую жизнь и страхом разоблачения. Саша Медный вынужден использовать свои старые навыки, чтобы остаться на свободе.



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