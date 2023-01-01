Инспектор Гаврилов (Сериал 2025) сезон 2 серия 3 смотреть онлайн
- 16+25 мин
Инспектор Гаврилов
Сезон 2 Серия 1
- 16+25 мин
Инспектор Гаврилов
Сезон 2 Серия 2
- 16+23 мин
Инспектор Гаврилов
Сезон 2 Серия 3
- 16+24 мин
Инспектор Гаврилов
Сезон 2 Серия 4
- 16+25 мин
Инспектор Гаврилов
Сезон 2 Серия 5
- 16+25 мин
Инспектор Гаврилов
Сезон 2 Серия 6
- 16+25 мин
Инспектор Гаврилов
Сезон 2 Серия 7
- 16+24 мин
Инспектор Гаврилов
Сезон 2 Серия 8
- 16+25 мин
Инспектор Гаврилов
Сезон 2 Серия 9
- 16+25 мин
Инспектор Гаврилов
Сезон 2 Серия 10
- 16+24 мин
Инспектор Гаврилов
Сезон 2 Серия 11
- 16+23 мин
Инспектор Гаврилов
Сезон 2 Серия 12
- 16+25 мин
Инспектор Гаврилов
Сезон 2 Серия 13
- 16+25 мин
Инспектор Гаврилов
Сезон 2 Серия 14
- 16+25 мин
Инспектор Гаврилов
Сезон 2 Серия 15
- 16+25 мин
Инспектор Гаврилов
Сезон 2 Серия 16
- 16+25 мин
Инспектор Гаврилов
Сезон 2 Серия 17
Сюжет
Продолжение сериала «Инспектор Гаврилов» (2 сезон) рассказывает историю бывшего преступника Саши Медного, который, выдав себя за майора полиции в городе Усть-Шахтинск, вжился в роль и даже завел семью и обрел уважение окружающих. Однако его спокойная жизнь оказывается под угрозой, когда приходит известие о гибели настоящ�его Гаврилова.
На место происшествия прибывает следователь из Москвы и незамедлительно начинает расследование. Саша понимает, что его прошлое может всплыть, и пытается направить следствие по ложному пути. Он балансирует между желанием сохранить свою новую жизнь и страхом разоблачения. Саша Медный вынужден использовать свои старые навыки, чтобы остаться на свободе.
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Информация
Рейтинг
- КВРежиссёр
Кирилл
Васильев
- Актёр
Виктор
Добронравов
- Актриса
Екатерина
Стулова
- Актриса
Наталья
Земцова
- Актёр
Денис
Власенко
- АПАктёр
Андрей
Петелько
- ОААктёр
Омар
Алибутаев
- Актёр
Алексей
Демидов
- Актёр
Никита
Дювбанов
- ВРАктёр
Вадим
Ракитин
- МПАктёр
Михаил
Павлик
- АССценарист
Аслан
Сокуров
- ЖКСценарист
Жаннат
Керимбаев
- КГСценарист
Константин
Гарбузов
- НАСценарист
Нжде
Айрапетян
- Продюсер
Эдуард
Илоян
- Продюсер
Виталий
Шляппо
- Продюсер
Алексей
Троцюк
- Продюсер
Денис
Жалинский
- ВПХудожница
Виктория
Первухина
- ННХудожница
Наталья
Нестерова
- ДСМонтажёр
Дмитрий
Сморчков
- АГМонтажёр
Альберт
Галлямов
- АПМонтажёр
Антон
Полковников
- АБОператор
Артем
Бурко
- АБКомпозитор
Александр
Бессонов