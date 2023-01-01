Инспектор Гаврилов. Сезон 2. Серия 12
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Сериалы
Инспектор Гаврилов
2-й сезон
12-я серия
9.42023, Инспектор Гаврилов. Сезон 2. Серия 12
Комедии16+
Рецидивист выдает себя за майора полиции в провинциальном городке. Комедия от сценаристов «Кухни»
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Инспектор Гаврилов (Сериал 2025) сезон 2 серия 12 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

Сюжет

Продолжение сериала «Инспектор Гаврилов» (2 сезон) рассказывает историю бывшего преступника Саши Медного, который, выдав себя за майора полиции в городе Усть-Шахтинск, вжился в роль и даже завел семью и обрел уважение окружающих. Однако его спокойная жизнь оказывается под угрозой, когда приходит известие о гибели настоящего Гаврилова.

На место происшествия прибывает следователь из Москвы и незамедлительно начинает расследование. Саша понимает, что его прошлое может всплыть, и пытается направить следствие по ложному пути. Он балансирует между желанием сохранить свою новую жизнь и страхом разоблачения. Саша Медный вынужден использовать свои старые навыки, чтобы остаться на свободе.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Комедии

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Инспектор Гаврилов»