Игрушки (сериал, 2010) сезон 2 серия 9 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Варя руководит отделом спецпроектов в компании «Мир веселых детей», которая занимается производством игрушек. Встречается с женатым человеком Стасом, но мечтает о настоящей семье и очень хочет иметь детей. Вот уже год, как Стас обещает «через месяц» поговорить с женой, и Варя ждет.



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