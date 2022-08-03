Игрушки (сериал, 2010) сезон 2 серия 18 смотреть онлайн бесплатно

Варя руководит отделом спецпроектов в компании «Мир веселых детей», которая занимается производством игрушек. Встречается с женатым человеком Стасом, но мечтает о настоящей семье и очень хочет иметь детей. Вот уже год, как Стас обещает «через месяц» поговорить с женой, и Варя ждет.

