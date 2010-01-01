Игрушки (сериал, 2010) сезон 2 серия 20 смотреть онлайн бесплатно

Игрушки. Сезон 2. Серия 20
8.32010, Игрушки. Сезон 2. Серия 20
Комедия18+

О сериале

Варя руководит отделом спецпроектов в компании «Мир веселых детей», которая занимается производством игрушек. Встречается с женатым человеком Стасом, но мечтает о настоящей семье и очень хочет иметь детей. Вот уже год, как Стас обещает «через месяц» поговорить с женой, и Варя ждет.

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Время
24 мин / 00:24

Рейтинг

4.2 КиноПоиск
3.3 IMDb

