Со светлым праздником Пасхи!
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Со светлым праздником Пасхи!

Со светлым праздником Пасхи!

Коллекция документальных фильмов и сериалов от телеканала «СПАС».

ФильмыСериалы
Постер к фильму Женевьева. Святая из Парижа 2025

Женевьева. Святая из Парижа

2025, 69 мин
Постер к фильму Милостивый. Святитель Павлин Ноланский 2024

Милостивый. Святитель Павлин Ноланский

2024, 47 мин
Постер к фильму Мамино письмо 2024

Мамино письмо

2024, 68 мин
Постер к фильму Светлый старец Спиридон. Жизнь как чудо 2024

Светлый старец Спиридон. Жизнь как чудо

2024, 76 мин
Постер к �фильму Банзай, Николай! Русский Апостол Японии 2024

Банзай, Николай! Русский Апостол Японии

2024, 58 мин
Постер к фильму Хула. Правда о русском мате 2024

Хула. Правда о русском мате

2024, 54 мин
Постер к фильму Завещание святителя Митрофана Воронежского 2023

Завещание святителя Митрофана Воронежского

2023, 55 мин
Постер к фильму Зоино стояние: Чудо под грифом «Секретно» 2023

Зоино стояние: Чудо под грифом «Секретно»

2023, 53 мин
Постер к фильму Василий Острожский. Книга чудес 2023

Василий Острожский. Книга чудес

2023, 51 мин
Постер к фильму Святой Савва. Русский цвет на сербском флаге 2023

Святой Савва. Русский цвет на сербском флаге

2023, 51 мин
Постер к фильму Ксения. Путь земной 2022

Ксения. Путь земной

2022, 37 мин
Постер к фильму Оптинский скит. Неугасимый свет старчества 2022

Оптинский скит. Неугасимый свет старчества

2022, 25 мин
Постер к фильму Ледовое побоище. Рождение России 2022

Ледовое побоище. Рождение России

2022, 45 мин
Постер к фильму Крест 2022

Крест

2022, 55 мин
Постер к фильму Святой Муром. История П�етра и Февронии 2020

Святой Муром. История Петра и Февронии

2020, 53 мин
Постер к фильму Найти Христа 2019

Найти Христа

2019, 51 мин