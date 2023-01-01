Со светлым праздником Пасхи!
Коллекция документальных фильмов и сериалов от телеканала «СПАС».
Женевьева. Святая из Парижа
2025, 69 мин
Милостивый. Святитель Павлин Ноланский
2024, 47 мин
Мамино письмо
2024, 68 мин
Светлый старец Спиридон. Жизнь как чудо
2024, 76 мин
Банзай, Николай! Русский Апостол Японии
2024, 58 мин
Хула. Правда о русском мате
2024, 54 мин
Завещание святителя Митрофана Воронежского
2023, 55 мин
Зоино стояние: Чудо под грифом «Секретно»
2023, 53 мин
Василий Острожский. Книга чудес
2023, 51 мин
Святой Савва. Русский цвет на сербском флаге
2023, 51 мин
Ксения. Путь земной
2022, 37 мин
Оптинский скит. Неугасимый свет старчества
2022, 25 мин
Ледовое побоище. Рождение России
2022, 45 мин
Крест
2022, 55 мин
Святой Муром. История Петра и Февронии
2020, 53 мин
Найти Христа
2019, 51 мин