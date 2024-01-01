Мамино письмо (фильм, 2024) смотреть онлайн

Первый полнометражный художественно-документальный фильм Телеканала «СПАС» – об абортах, их причинах и последствиях. И о том, что такое любовь на самом деле.



Пронзительная история двух женщин – матери и дочери – их играют Ольга Красько и Кристина Новикова, – которые одновременно оказываются перед страшным выбором – родить или убить ребенка.



Обе героини проходят через все те обстоятельства: предательство отцов детей, давление врачей, друзей, родных, – через которые так часто проходят беременные женщины в реальной жизни.



В фильме показан и выход для тех, кто уже совершил непоправимое.



Это кино уже увидели тысячи людей, оно спасло немало жизней детей и будущее их родителей.



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