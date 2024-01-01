Мамино письмо
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Мамино письмо

Мамино письмо (фильм, 2024) смотреть онлайн

9.22024, Мамино письмо
Документальный68 мин16+
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О фильме

Первый полнометражный художественно-документальный фильм Телеканала «СПАС» – об абортах, их причинах и последствиях. И о том, что такое любовь на самом деле.

Пронзительная история двух женщин – матери и дочери – их играют Ольга Красько и Кристина Новикова, – которые одновременно оказываются перед страшным выбором – родить или убить ребенка.

Обе героини проходят через все те обстоятельства: предательство отцов детей, давление врачей, друзей, родных, – через которые так часто проходят беременные женщины в реальной жизни.

В фильме показан и выход для тех, кто уже совершил непоправимое.

Это кино уже увидели тысячи людей, оно спасло немало жизней детей и будущее их родителей.

Мамино письмо смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Документальный
Качество
Full HD
Время
68 мин / 01:08

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