Хула. Правда о русском мате (фильм, 2024) смотреть онлайн

Это первое документальное исследование природы, происхождения, корней и последствий для человека нецензурной брани.



Фильм раскрывает, почему пораженность нашего языка матом – это духовная болезнь? Отчего эти слова святые отцы называли хулой на Богородицу? Является ли на самом деле мат неотъемлемой частью русского языка? Как избавиться от мата и навсегда победить эту зависимость? И как чистота речи влияет на жизнь и судьбу целого народа?



Вместе с известными экспертами – митрополитом Мурманским и Мончегорским Митрофаном (Баданиным), схиигуменом Гавриилом (Виноградовым-Лакербая), протоиереем Артемием Владимировым, артистом Андреем Рожковым, писателем Фазилем Ирзабековым, психологом Михаилом Хасьминским, врачом, академиком Ириной Филатовой и другими развенчаем многие мифы о русском мате.



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