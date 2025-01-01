Женевьева. Святая из Парижа
Wink
Фильмы
Женевьева. Святая из Парижа

Женевьева. Святая из Парижа (фильм, 2025) смотреть онлайн

7.92025, Женевьева. Святая из Парижа
Документальный69 мин16+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»

О фильме

Далёкая святая V века стала ангелом-хранителем для всех наших соотечественников, оказавшихся в эмиграции во Франции после революции.

Некоторым русским она являлась и уверяла в своем заступничестве, многие обрели место вечного покоя на кладбище, посвященном ей — Сен-Женевьев-де-Буа, под Парижем. Благодаря молитвам к преподобной в Париже появился русский православный храм.

Слава о ней распространилась даже на Востоке, откуда свое приветствие и просьбу помолиться передавал ей преподобный Симеон Столпник – сильное свидетельство о подлинном единстве Церкви той поры и о том, что Женевьева – православная святая.

Это первый фильм об одной из самых почитаемых западных святых, у которой особая связь с нами.

Женевьева смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Документальный
Время
69 мин / 01:09

Рейтинг