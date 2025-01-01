Женевьева. Святая из Парижа (фильм, 2025) смотреть онлайн

Далёкая святая V века стала ангелом-хранителем для всех наших соотечественников, оказавшихся в эмиграции во Франции после революции.



Некоторым русским она являлась и уверяла в своем заступничестве, многие обрели место вечного покоя на кладбище, посвященном ей — Сен-Женевьев-де-Буа, под Парижем. Благодаря молитвам к преподобной в Париже появился русский православный храм.



Слава о ней распространилась даже на Востоке, откуда свое приветствие и просьбу помолиться передавал ей преподобный Симеон Столпник – сильное свидетельство о подлинном единстве Церкви той поры и о том, что Женевьева – православная святая.



Это первый фильм об одной из самых почитаемых западных святых, у которой особая связь с нами.



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