Святой Савва. Русский цвет на сербском флаге (фильм, 2023) смотреть онлайн

В честь Дня памяти святителя Саввы Сербского мы перевели наш фильм на сербский язык!



Он мог быть первым королём Сербии, а стал самым почитаемым святым в национальной истории. Святитель Савва Сербский — основатель Сербской православной церкви и её первый архиепископ.



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