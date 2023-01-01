8.72023, Святой Савва. Русский цвет на сербском флаге
Документальный51 мин16+
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Святой Савва. Русский цвет на сербском флаге (фильм, 2023) смотреть онлайн
О фильме
В честь Дня памяти святителя Саввы Сербского мы перевели наш фильм на сербский язык!
Он мог быть первым королём Сербии, а стал самым почитаемым святым в национальной истории. Святитель Савва Сербский — основатель Сербской православной церкви и её первый архиепископ.
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