Святой Савва. Русский цвет на сербском флаге
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Святой Савва. Русский цвет на сербском флаге
8.72023, Святой Савва. Русский цвет на сербском флаге
Документальный51 мин16+
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Святой Савва. Русский цвет на сербском флаге (фильм, 2023) смотреть онлайн

О фильме

В честь Дня памяти святителя Саввы Сербского мы перевели наш фильм на сербский язык!

Он мог быть первым королём Сербии, а стал самым почитаемым святым в национальной истории. Святитель Савва Сербский — основатель Сербской православной церкви и её первый архиепископ.

Святой Савва смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Документальный
Качество
Full HD
Время
51 мин / 00:51

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