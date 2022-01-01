Оптинский скит. Неугасимый свет старчества (фильм, 2022) смотреть онлайн
9.32022, Оптинский скит. Неугасимый свет старчества
Документальный25 мин16+
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О фильме
Знаменитая хибарка в Оптинском скиту — самое известное место паломников и страждущих. Сколько людей приходило сюда, обливаясь горькими слезами скорби, а выходило со слезами радости. Именно здесь, в скиту, зародилось старчество, сделав это благодатное место «духовным сердцем» Оптиной.
Именно в скиту, в его безмолвных кельях, жили оптинские старцы. За утешением к ним и за добрым советом народ ехал со всей России. И сейчас молитвенная жизнь скита не прерывается ни на минуту.
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