Оптинский скит. Неугасимый свет старчества (фильм, 2022) смотреть онлайн

Знаменитая хибарка в Оптинском скиту — самое известное место паломников и страждущих. Сколько людей приходило сюда, обливаясь горькими слезами скорби, а выходило со слезами радости. Именно здесь, в скиту, зародилось старчество, сделав это благодатное место «духовным сердцем» Оптиной.



Именно в скиту, в его безмолвных кельях, жили оптинские старцы. За утешением к ним и за добрым советом народ ехал со всей России. И сейчас молитвенная жизнь скита не прерывается ни на минуту.



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