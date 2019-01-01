Найти Христа (фильм, 2019) смотреть онлайн

«Найти Христа» — авторский фильм Юлии Варенцовой посвященный земной жизни Христа. Мы вместе со съемочной группой побываем на древней земле, где впервые прозвучала проповедь Иисуса Христа и где до сих пор сохранились уникальные свидетельства происшедшего более двух тысяч лет назад Чуда.



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