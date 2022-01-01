Ледовое побоище. Рождение России (фильм, 2022) смотреть онлайн

Эта битва стала итогом выбора святого Александра Невского цивилизационного пути для России. Святой князь, даже будучи еще совсем юным, понимал, что Востоку (а Россия тогда находилась под гнетом Орды) нужны только наши кошельки, а Западу – нужны наши души.

И он принял решение оставаться �под Ордой, но воевать с Западом. Эта война стала битвой за право России быть самой собой, эта война во многом и сформулировала, кто мы есть.



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