Крест (фильм, 2022) смотреть онлайн

Фильм Инны Веденисовой о центре и смысле жизни христианина. О Кресте. Подробная история главной святыни всего христианского мира – Креста, на котором был распят Спаситель. Свидетельства о явлениях Креста, которые не раз мен�яли не только судьбы отдельных людей, но и ход самой истории: это и явление Креста на месте, позже прозванном в честь этого явления Святой Крест (нынешний город Буденновск), и явление Годеновского Креста…



Фильм открывает, как орудие позорной смерти стало троном вечной жизни, почему Креста по-прежнему боятся и почему в то время, как одни кощунство над Крестом выдают за современное искусство или превращают его всего лишь в украшение, другие по-прежнему умирают за Крест и на Кресте.



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