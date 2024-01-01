Милостивый. Святитель Павлин Ноланский (фильм, 2024) смотреть онлайн

Святитель Павлин Милостивый был епископом итальянского города Нолы в V веке.



Однажды, когда у епархии закончились средства для выкупа пленников, епископ продал в рабство себя вместо одного из пленных.



Обладая крупным капиталом, святой Павлин сам финансировал не только свой монастырь – один из первых монастыре в мире — и строительство храмов Нолы и окрестных городков, но и акведук, снабжавший водой город.



Казалось бы, малоизвестный для нас западный святой, однако на самом деле все знакомы с его наследием — именно святитель Павлин считается изобретателем колокольного звона, без которого немыслима ни одна церковь в мире.



И именно ему посвящен Детский дом «Павлин» в Москве, основанный приснопамятным отцом Дмитрием Смирновым и многим помогший найти свой путь в жизни. Как некогда и сам милостивый святой помогал приходившим к нему.



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