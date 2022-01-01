Ксения. Путь земной (фильм, 2022) смотреть онлайн

Злоба, гнев, ухмылки, ненависть — вот, что вызывала эта женщина в начале своего крестного пути. А иначе и быть не могло, ведь поступки её, на первый взгляд, и впрямь были безумные.



«Думали — умом тронулась, но экспертиза подтвердила умственную сохранность. Но что же это, если не вопиющая насмешка над людскими законами и представлениями о «приличном» поведении и жизни человеческой?» — примерно так судачили о величайшей подвижнице Ксении Петербургской.



Обращение к этой святой всегда имеет отклик у молящихся. Подтверждением этому служат как рассказы петербуржцев, так и людей приехавших из разных концов страны. Ксения Петербургская была канонизирована на Поместном соборе Русской православной церкви в лике блаженных 6 июня 1988 года.



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