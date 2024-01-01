Банзай, Николай! Русский Апостол Японии
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Банзай, Николай! Русский Апостол Японии
8.72024, Банзай, Николай! Русский Апостол Японии
Документальный58 мин16+
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Банзай, Николай! Русский Апостол Японии (фильм, 2024) смотреть онлайн

О фильме

Фильм о святом Николае Японском – великом просветителе Японии.

Плодом трудов святителя Николая стало появление Японской Православной Церкви, сотни храмов и десятки тысяч крещенных им японцев.
Как у него получилось рассказать о Боге в стране, где Его совсем не знали, а за проповедь христианства казнили? Как он сумел привести ко Христу, в Православие, самураев и синтоистских жрецов? Как он терпел и не отчаялся, когда годами ничего не получалось?

Как он пережил самое тяжелое испытание-русско-японскую войну и сумел сохранить свою церковь от разрушения? почему его именем назвали православный батальон на войне нынешней? И почему сегодня он особенно нужен здесь, на его родине, в России?

Мы снимали этот фильм вместе с отцом Андреем Ткачевым, который рассказывает о святителе с поразительной любовью и глубиной.

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Страна
Россия
Жанр
Документальный
Время
58 мин / 00:58

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