Банзай, Николай! Русский Апостол Японии (фильм, 2024) смотреть онлайн

Фильм о святом Николае Японском – великом просветителе Японии.



Плодом трудов святителя Николая стало появление Японской Православной Церкви, сотни храмов и десятки тыся�ч крещенных им японцев.

Как у него получилось рассказать о Боге в стране, где Его совсем не знали, а за проповедь христианства казнили? Как он сумел привести ко Христу, в Православие, самураев и синтоистских жрецов? Как он терпел и не отчаялся, когда годами ничего не получалось?



Как он пережил самое тяжелое испытание-русско-японскую войну и сумел сохранить свою церковь от разрушения? почему его именем назвали православный батальон на войне нынешней? И почему сегодня он особенно нужен здесь, на его родине, в России?



Мы снимали этот фильм вместе с отцом Андреем Ткачевым, который рассказывает о святителе с поразительной любовью и глубиной.



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