Зоино стояние: Чудо под грифом «Секретно» (фильм, 2023) смотреть онлайн

Фильм-расследование о потрясающем чуде ХХ века — Зоином стоянии.

Это произошло в Куйбышеве (ныне – Самаре) в 1956 году. В доме №84 по улице Чкалова окаменела девушка Зоя, на вечеринке танцевавшая с иконой Николая Чудотворца. Это явление назвали «Зоиным стоянием» по имени девушки — Зои Карнауховой.



Мы собрали в этом фильме секретные документы, уникальные свидетельства последних очевидцев чуда и детальные реконструкции произошедшего.



Документальный фильм «Зоино стояние: чудо под грифом «секретно» не оставит сомнений в достоверности чуда, которое много лет старались держать под грифом «секретно», и откроет новые поразительные детали.



Зоино стояние: Чудо под грифом «Секретно» смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.