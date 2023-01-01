Зоино стояние: Чудо под грифом «Секретно»
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Зоино стояние: Чудо под грифом «Секретно»
9.12023, Зоино стояние: Чудо под грифом «Секретно»
Документальный53 мин16+
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Зоино стояние: Чудо под грифом «Секретно» (фильм, 2023) смотреть онлайн

О фильме

Фильм-расследование о потрясающем чуде ХХ века — Зоином стоянии.
Это произошло в Куйбышеве (ныне – Самаре) в 1956 году. В доме №84 по улице Чкалова окаменела девушка Зоя, на вечеринке танцевавшая с иконой Николая Чудотворца. Это явление назвали «Зоиным стоянием» по имени девушки — Зои Карнауховой.

Мы собрали в этом фильме секретные документы, уникальные свидетельства последних очевидцев чуда и детальные реконструкции произошедшего.

Документальный фильм «Зоино стояние: чудо под грифом «секретно» не оставит сомнений в достоверности чуда, которое много лет старались держать под грифом «секретно», и откроет новые поразительные детали.

Зоино стояние: Чудо под грифом «Секретно» смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Документальный
Качество
Full HD
Время
53 мин / 00:53

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