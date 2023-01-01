Василий Острожский. Книга чудес (фильм, 2023) смотреть онлайн

Фильм об одном из самых почитаемых святых Сербской Православной Церкви и всего православного мира — удивительном чудотворце, святителе Василии Острожском. Команда фильма побывала на родине святого — в небольшом селе нынешней Боснии и Герцеговины, в монастыре Тврдош в Требинье Республики Сербской, в черногорском монастыре Острог, где в пещере покоятся мощи святого. Перед ними по молитвам подаются тысячи исцелений и сегодня, в Цетинском монастыре и у других святынь Черногории.



Здесь и сегодня пытаются понять феномен святого Василия Острожского и полную испытаний историю сербов и черногорцев.



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