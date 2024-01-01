Светлый старец Спиридон. Жизнь как чудо (фильм, 2024) смотреть онлайн

«Тот, кто любит Спиридона, не останется без дома, без работы и без средств», – так говорят в народе об одном из самых почитаемых в России святых – святителе Спиридоне Тримифунтском.



Мы привыкли приходить к нему с самыми простыми и насущными нуждами. Многотомная опись совершаемых только в наше время по молитвам к нему чудес поражает. При этом о его личности, чертах характера и удивительных человеческих качествах известно немного.



Это первый большой фильм о святом Спиридоне Тримифунтском, съёмки которого прошли во всех местах его жизни и посмертного почитания – в России, Греции, Италии, Турции – и собрали самые потрясающие из совершенных им при жизни и после смерти, в наше время чудес.



Ведущий Игорь Петровский, общаясь с духовенством, простыми людьми и медийными личностями, попытался составить духовный портрет святителя, чтобы понять, что делает его таким любимым.



Светлый старец Спиридон смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.