Завещание святителя Митрофана Воронежского (фильм, 2023) смотреть онлайн

Сегодня Церковь молитвенно чтит память святителя Митрофана Воронежского. А в этом году мы празднуем юбилей — 400 лет со дня его рождения. К этой дате при поддержке Правительства Воронежской области и Воронежской митрополии мы сняли фильм «Завещание святителя Митрофана Воронежского»



Это большой фильм о святителе Митрофане, снятый во многих городах России, связанных с его жизнью и служением, и, больше всего в Воронеже – городе, который навсегда останется не только родиной русского флота, рожденного в том числе благодаря святому Митрофану, но и столицей этой труднодостижимой гармонии в русской симфонии государственного и церковного созидания страны.



Святой Митрофан с любовью относился к своей пастве: помогал бедным, навещал больных и заключенных, строил церковно-приходские школы. Всё это отразилось в самых известных строках его завещания, которое и стало основой нового фильма нашего телеканала.



В святом Митрофане Воронежском с зеркальной точностью отразилась вся сложность и многоцветность тысячелетних отношений Церкви и Российского государства. Он оказался в центре одного из поворотных моментов Российской истории, когда к власти пришел царь Петр, начавший беспрецедентные реформы.



Завещание святителя М�итрофана – его главное напутствие и подведение итогов. Он начал писать его в Воронеже за десять лет до смерти, неоднократно дорабатывал, но в нём отразился весь жизненный путь святителя, все основные вехи и уроки, человеческие сомнения и переживания.



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