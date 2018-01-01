Фильмы и сериалы про 90-е
Фильмы и сериалы про 90-е

Назад в лихие 90-е! Коллекция фильмов и сериалов о бурной жизни в России последнего десятилетия 20-го века.

Постер к фильму Где наши деньги? 2024
8.1

Где наши деньги?

2024, 76 мин
Постер к фильму Пацаны: Реальная история (Казанский феномен) 2024
8.8

Пацаны: Реальная история (Казанский феномен)

2024, 57 мин
Постер к фильму За Палыча! 2023
8.9

За Палыча!

2023, 87 мин
Постер к фильму Клипмейкеры 2022
6.4

Клипмейкеры

2022, 96 мин
Постер к фильму Родитель 2021
8.5

Родитель

2021, 110 мин
Постер к фильму Печень или история одного стартапа 2019
7.3

Печень или история одного стартапа

2019, 86 мин
Постер к фильму Бык 2019
8.7

Бык

2019, 95 мин
Постер к фильму Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов 2017
8.4

Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов

2017, 86 мин
Постер к фильму Восьмерка 2013
8.1

Восьмерка

2013, 81 мин
Постер к фильму Кочегар 2010
8.2

Кочегар

2010, 83 мин
Постер к фильму Нирвана 2008
6.9

Нирвана

2008, 89 мин
Постер к фильму Жмурки 2005
9.4

Жмурки

2005, 105 мин
Постер к фильму Бумер 2003
9.5

Бумер

2003, 109 мин
Постер к фильму Война 2002
9.5

Война

2002, 119 мин
Постер к фильму Олигарх 2002
8.9

Олигарх

2002, 122 мин
Постер к фильму Сестры 2001
9.4

Сестры

2001, 80 мин
Постер к фильму Мама, не горюй 1997
8.9

Мама, не горюй

1997, 81 мин
Постер к фильму Брат 1997
9.7

Брат

1997, 95 мин
Постер к фильму Особенности национальной охоты 1995
9.6

Особенности национальной охоты

1995, 93 мин