Мажор
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Мажор

Мажор (сериал, 2014) смотреть онлайн

2014, Мажор
Драмы, Русские18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Сын влиятельного человека, типичный мажор-бездельник, тратит отцовские денежки на развлечения, но после одного скандального происшествия отец отправляет непутевого наследника работать в полицию.

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Русские, Драмы

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Мажор»

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