Детский КВН
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Детский КВН

Детский КВН (сериал, 2017) смотреть онлайн

8.62017, Детский КВН 1 сезон
ТВ-шоу, Комедии6+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Новая версия юмористического шоу талантов. Впервые в истории игры жюри отказалось от оценок. Чтобы пропустить две лучшие команды в следующий этап, звeзды совещаются в финале каждого выпуска.

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