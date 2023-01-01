Биография

Пелагея — российская певица. Заслуженная артистка России. Родилась в Новосибирске 14 июля 1986 года. Впервые на сцене оказалась в детстве, без экзаменов поступила в музыкальную школу. В девять лет победила в конкурсе программы «Утренняя звезда» и подписала контракт со звукозаписывающей компанией Feelee Records. Стала самой юной участницей Клуба веселых и находчивых. Окончив школу экстерном, поступила в престижный Российский институт театрального искусства на факультет эстрады. После получения диплома собрала музыкальную группу «Пелагея», с которой записала пять полноценных альбомов. В 2012 году стала наставницей в шоу «Голос». Фильмография Пелагеи насчитывает более 10 работ. Артистка пробовала свои силы на экране, сыграв в сериале «Есенин», также ее регулярно приглашают на телешоу. Так, она была членом жюри конкурса «Детский КВН», участвовала в импровизационной передаче «Слава богу, ты пришел!».