Биография

Алла Духова — хореограф и предприниматель. Родилась в Косе 29 ноября 1966 года. Детство провела в Риге, там же увлеклась танцами и вошла в состав коллектива «Ивушка». Работала в цирке, но получила травму и обратила внимание на современную хореографию. В 16 лет собрала девичий ансамбль «Эксперимент» и познакомилась с брейк-данс-командой «Тодес». Группы объединились, и уже в 1987 году Алла стала художественным руководителем балета. Спустя 11 лет открыла первую одноименную хореографическую школу. Сегодня Алла Духова по-прежнему руководит балетом «Тодес» и регулярно появляется на телевидении. В ее фильмографии есть такие проекты, как «Детский КВН», «Танцуй!», «Розыгрыш», «Вечерний Ургант».