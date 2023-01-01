Биография

Родион Газманов — певец, композитор и актер. Родился в Калининграде 3 июля 1981 года. Рос в творческой семье: отец артиста — Олег Газманов. В детстве пел в ансамбле «Поющие горошины», в 1987 году записал песню «Люси» и получил первое признание. Учился в музыкальной школе, в английском колледже Buckswood Grange International School, также получил диплом финансиста. Создал группу «ДНК», с которой записал песню «Зачем» и продолжил карьеру певца. Параллельно с этим работал в строительной компании, руководил проектами и занимался бизнесом. Выпустил альбомы «Противофазы» и «Что такое любовь», записал композиции для сериала «УдАленка». Сегодня Родион Газманов активно развивает карьеру и принимает участие в телешоу. В его фильмографии есть такие проекты, как «Детский КВН», «Дело было вечером», «Три аккорда», «Точь-в-точь», «Домашняя кухня», «Голос».