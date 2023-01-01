Зло (сериал, 2024) сезон 1 смотреть онлайн

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Выйти на свободу и добиться правды: первый сезон захватывающего детектива о журналисте-спецназовце на тропе войны. Сериал «Зло» 2024 года смотрите на видеосервисе Wink — весь 1 сезон уже доступен в отличном качестве!



Юрий Ельцов вместе с другом Игорем Анохиным ведет расследование похищения бриллиантов у московской балерины. Параллельно его увлекает дело об ограблении банка в Ереване, которое совершил недавно вышедший на свободу уголовник по кличке Махаон. Ельцов продолжает тянуть за ниточки и переходит дорогу «не тем» людям: оказывается, ереванские бандиты и комитет партии крепко связаны. Вскоре журналист попадает в тюрьму, а через два года выходит совершенно другим человеком: жестким, потерявшим репутацию и любовь, но все так же стоящим на своем. Благодаря помощи друга Игоря и связям дяди охота за правдой начинается снова.



Смогут ли товарищи добиться справедливости и вернуть Ельцову доброе имя? 1 сезон криминального триллера со звездой «Бригады» выйдет совсем скоро — сериал «Зло» смотреть онлайн можно будет на видеосервисе Wink.



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