Зло (сериал, 2024) сезон 1 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 16+50 мин
Зло
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+51 мин
Зло
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 16+51 мин
Зло
Сезон 1 Серия 3
- 16+51 мин
Зло
Сезон 1 Серия 4
- 16+51 мин
Зло
Сезон 1 Серия 5
- 16+50 мин
Зло
Сезон 1 Серия 6
- 16+51 мин
Зло
Сезон 1 Серия 7
- 16+51 мин
Зло
Сезон 1 Серия 8
- 16+51 мин
Зло
Сезон 1 Серия 9
- 16+51 мин
Зло
Сезон 1 Серия 10
- 16+50 мин
Зло
Сезон 1 Серия 11
- 16+51 мин
Зло
Сезон 1 Серия 12
Сюжет
Выйти на свободу и добиться правды: первый сезон захватывающего детектива о журналисте-спецназовце на тропе войны. Сериал «Зло» 2024 года смотрите на видеосервисе Wink — весь 1 сезон уже доступен в отличном качестве!
Юрий Ельцов вместе с другом Игорем Анохиным ведет расследование похищения бриллиантов у московской балерины. Параллельно его увлекает дело об ограблении банка в Ереване, которое совершил недавно вышедший на свободу уголовник по кличке Махаон. Ельцов продолжает тянуть за ниточки и переходит дорогу «не тем» людям: оказывается, ереванские бандиты и комитет партии крепко связаны. Вскоре журналист попадает в тюрьму, а через два года выходит совершенно другим человеком: жестким, потерявшим репутацию и любовь, но все так же стоящим на своем. Благодаря помощи друга Игоря и связям дяди охота за правдой начинается снова.
Смогут ли товарищи добиться справедливости и вернуть Ельцову доброе имя? 1 сезон криминального триллера со звездой «Бригады» выйдет совсем скоро — сериал «Зло» смотреть онлайн можно будет на видеосервисе Wink.
Сериал Зло 1 сезон смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Алексей
Мурадов
- Актёр
Даниил
Страхов
- Актёр
Александр
Устюгов
- Актёр
Павел
Трубинер
- Актриса
Любовь
Толкалина
- Актёр
Андрей
Чернышов
- Актёр
Евгений
Харитонов
- Актёр
Борис
Щербаков
- Актёр
Александр
Назаров
- Актриса
Алёна
Коломина
- Актриса
Марина
Петренко
- АЖСценарист
Андрей
Житков
- Сценарист
Эдуард
Хруцкий
- Продюсер
Владимир
Тюлин
- Продюсер
Алексей
Пиманов
- Продюсер
Ольга
Погодина
- Продюсер
Анатолий
Тупицын
- ГТХудожник
Григор
Тер-Месропян
- ТУХудожница
Татьяна
Убейволк
- АКХудожница
Алла
Киреева
- ИБМонтажёр
Илья
Бакеркин
- РФОператор
Роберт
Филатов
- ОЛКомпозитор
Олег
Ладов