Зло (сериал, 2024) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 16+50 мин
Зло
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+51 мин
Зло
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 16+51 мин
Зло
Сезон 1 Серия 3
- 16+51 мин
Зло
Сезон 1 Серия 4
- 16+51 мин
Зло
Сезон 1 Серия 5
- 16+50 мин
Зло
Сезон 1 Серия 6
- 16+51 мин
Зло
Сезон 1 Серия 7
- 16+51 мин
Зло
Сезон 1 Серия 8
- 16+51 мин
Зло
Сезон 1 Серия 9
- 16+51 мин
Зло
Сезон 1 Серия 10
- 16+50 мин
Зло
Сезон 1 Серия 11
- 16+51 мин
Зло
Сезон 1 Серия 12
О сериале
Журналист, бывший сотрудник МУРа и следователь расследуют дело, в котором замешаны члены Центрального комитета. Исторический детектив с Даниилом Страховым, Павлом Трубинером и Любовью Толкалиной.
1979 год. Знаменитую на весь Советский Союз балерину ограбили. Журналист Юрий Ельцов, а также его товарищ, следователь Игорь Анохин, при содействии брата Ельцова Игоря, когда-то служившего в МУРе, занимаются этим скандальным делом. Довольно быстро становится понятно, что за происшествие отвечают в том числе высокопоставленные люди в ЦК. В это время с Ельцовым связывается старый друг, профессиональный грабитель Махаон, которого подставил видный бандит Ястреб. Криминальный авторитет вызволил Махаона из тюрьмы, чтобы тот совершил ограбление банка в Ереване, однако не выполнил свои обязательства и попытался убрать подельника. Теперь у Махаона есть подозрения, что за Ястребом стоят люди куда более влиятельные.
Распутать это дело вместе с героями поможет сериал «Зло» 2024 года, смотреть онлайн который можно на Wink.
Рейтинг
- Режиссёр
Алексей
Мурадов
- Актёр
Даниил
Страхов
- Актёр
Александр
Устюгов
- Актёр
Павел
Трубинер
- Актриса
Любовь
Толкалина
- Актёр
Андрей
Чернышов
- Актёр
Евгений
Харитонов
- Актёр
Борис
Щербаков
- Актёр
Александр
Назаров
- Актриса
Алёна
Коломина
- Актриса
Марина
Петренко
- АЖСценарист
Андрей
Житков
- Сценарист
Эдуард
Хруцкий
- Продюсер
Владимир
Тюлин
- Продюсер
Алексей
Пиманов
- Продюсер
Ольга
Погодина
- Продюсер
Анатолий
Тупицын
- Продюсер
Антон
Володькин
- ГТХудожник
Григор
Тер-Месропян
- ТУХудожница
Татьяна
Убейволк
- АКХудожница
Алла
Киреева
- ИБМонтажёр
Илья
Бакеркин
- РФОператор
Роберт
Филатов
- ОЛКомпозитор
Олег
Ладов