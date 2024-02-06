Журналист, бывший сотрудник МУРа и следователь расследуют дело, в котором замешаны члены Центрального комитета. Исторический детектив с Даниилом Страховым, Павлом Трубинером и Любовью Толкалиной.



1979 год. Знаменитую на весь Советский Союз балерину ограбили. Журналист Юрий Ельцов, а также его товарищ, следователь Игорь Анохин, при содействии брата Ельцова Игоря, когда-то служившего в МУРе, занимаются этим скандальным делом. Довольно быстро становится понятно, что за происшествие отвечают в том числе высокопоставленные люди в ЦК. В это время с Ельцовым связывается старый друг, профессиональный грабитель Махаон, которого подставил видный бандит Ястреб. Криминальный авторитет вызволил Махаона из тюрьмы, чтобы тот совершил ограбление банка в Ереване, однако не выполнил свои обязательства и попытался убрать подельника. Теперь у Махаона есть подозрения, что за Ястребом стоят люди куда более влиятельные.



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