Wink
Сериалы
Зло на допросе
1-й сезон

Зло на допросе (сериал, 2021) сезон 1 смотреть онлайн

5.52021, The Box 7 серий
Ужасы, Триллер18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Запутанный и полный неожиданных поворотов мистический детектив, над которым придется поломать голову. Оставайтесь на Wink и включайте 1 сезон сериала «Зло на допросе» — смотреть его можно на нашем онлайн-сервисе без рекламы!

В первом сезоне вы познакомитесь с королевой допросов Шерон Пичи и ее легкомысленным напарником Томасом Ловеллом. Когда детектив берется за расследование суицида, в дело вмешиваются нечистые силы, то ли сбивая ее с толку, то ли помогая. Пичи начинает терять контроль не только над своими мыслями, но и телом.

Станьте свидетелями экстраординарного расследования — оформляйте подписку и включайте 1 сезон сериала «Зло на допросе». Смотреть онлайн его можно на Wink уже сейчас!

Страна
Швеция
Жанр
Ужасы, Криминал, Триллер

Рейтинг

5.7 КиноПоиск
3.9 IMDb