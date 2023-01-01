Биография

Йохан Брисингер — шведский режиссер и сценарист. Родился в Стокгольме 4 октября 1965 года. Йохам начал интересоваться кинематографом в детстве. Открыв для себя фотографию и 8-миллиметровую пленку, мальчик стал снимать домашние любительские фильмы еще в начальной школе. После выпуска из Университета Южной Калифорнии в 1989 году Брисингер получил должность помощника редактора в Warner Brothers. Начав с режиссуры рекламных роликов и музыкальных клипов, Йохам переключился на короткометражные фильмы. Его картина «Недолговечные сердца» получила приз зрительских симпатий на Берлинском кинофестивале в 2004 году. В 2006 году Йохан Брисингер дебютировал в качестве сценариста и режиссера драмы «Внезапно» с Михаэлем Нюквистом в главной роли. Премьера фильма состоялась в декабре 2006 года в Швеции и получила положительные отзывы кинокритиков. Среди дальнейших работ режиссера в основном сериалы «Гуще, чем вода», «Московский Нуар», «Зло на допросе».