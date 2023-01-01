Биография

Густав Даниэльссон — шведский оператор, режиссер, сценарист, продюсер и монтажер. Родился в городе Эрншельдсвик 12 января 1975 года. Густав изучал архитектуру в университете Чалмерс, а после и кинорежиссуру в Гетеборге. В 2011 году швед дебютировал как режиссер, сценарист и продюсер короткометражной драмой Tvillingen и получил награду на международном кинофестивале в Южной Корее. Параллельно с кинокарьерой Даниельссон снимал рекламу для брэндов McDonald’s, Red Pricks. Впервые за кинокамеру Густав Даниельссон встал при работе над картиной Роя Андерсона «Ты, живущий» 2007 года. В 2015 году он запечатлел игру Николаса Холта в фильме «Убей своих друзей», а в период с 2013 года снимал эпизоды сериалов «Черное зеркало», «Дивный новый мир», «Топ дог».