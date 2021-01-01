Зло на допросе. Сезон 1. Серия 4
Wink
Сериалы
Зло на допросе
1-й сезон
4-я серия
5.52021, The Box
Ужасы, Триллеры18+

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Зло на допросе (сериал, 2021) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Сюжет

Офицер полиции сталкивается с делом, которое изменит ее жизнь — задержанная покончила с собой в комнате для допросов, и чем больше полицейская становится одержима расследованием, тем больше начинает казаться, что ответы находятся далеко за гранью реального.

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Рейтинг

5.6 КиноПоиск
3.9 IMDb