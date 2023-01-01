Биография

Паула Киллен — американская актриса театра, кино и озвучки, сценаристка, продюсер. Родилась в Калифорнии 30 ноября 1966 года. Паула получила премию Джозефа Джефферсона за главную роль в постановке «Девочки! Девочки! Девочки!» в чикагском театре и участвовала в озвучке видеоигр во вселенной «Звездных войн». Фильмография Паулы Киллен не такая обширная. В числе заметных работ роли в сериале «Девочки Гилмор» и в комедии «Сводные братья» с Уиллом Фереллом. Написала сценарий к шведскому детективному сериалу «Зло на допросе».